“Il pittore e l'arcobaleno”, le storie dietro ai quadri: teatro per bambini all'Ortica

Il pittore protagonista di questo spettacolo adora disegnare e dipingere, ma la cosa che più lo appassiona è scoprire le storie ed emozioni che si nascondono dietro ogni quadro.

Inizierà così a raccontare la storia di un mondo dove i colori sono stati rubati ed ogni cosa è diventata in bianco e nero. Riuscirà il nostro eroe a trovare il modo di far tornare i colori?

Lo spettacolo ci mostra la potenza evocativa delle storie che si possono raccontare attraverso i disegni, i bambini avranno la possibilità di vedere l’evoluzione teatrale di una dello loro attività preferite: disegnare. Sarà proprio il gioco teatrale a trasportare i bambini in un viaggio avventuroso dove realtà e fantasia si mischiano creando una storia divertente e affascinante.

Lo Spaventapasseri Teatro, anche in questo spettacolo, utilizza poesia e comicità per far affezionare il pubblico al protagonista. Attraverso trovate divertenti, disegni e colori, lo guiderà alla scoperta di tutte le emozioni che fanno parte di questa storia nonché della vita di tutti i giorni.

