Pino Petruzzelli alla libreria San Paolo

Venerdì 9 febbraio, alle ore 17.30, presso la Libreria San Paolo di Genova piazza Matteotti 31/33r, l’autore e attore Pino Petruzzelli racconta la genesi di Mediterraneo, il suo ultimo racconto teatrale. Una partitura a più voci nata da incontri, paesaggi, memorie e suggestioni letterarie.



Un Mediterraneo sospeso fra bellezza e orrore, fra pace e guerra, fra civiltà e barbarie.



Scegliere di salvare la bellezza, la bellezza intesa come un gesto, come il lavoro dell'uomo, come la meraviglia che abbiamo in eredità dalla civiltà mediterranea, significa provare a guardare al futuro con un passato e un presente che ci ricordano quanto noi possiamo dare al mondo.



Con questo incontro prosegue la rassegna Stati di Cinema 2018, che attraverso un ricco e dinamico programma di conversazioni, proiezioni, approfondimenti, animazioni e interventi urbani, darà vita alla proposta innovativa di un festival cinematografico diffuso e permanente a Genova, un concatenarsi di eventi fra sale e luoghi, fra centro e periferia, che in sinergia continua con le altre realtà e proposte cittadine sappia avviare e promuovere occasioni culturali, sociali e formative.