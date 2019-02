Pink Valentine: il Teatro della Tosse e gli appuntamenti al femminile

Dal 14 febbraio, San Valentino, al 17 febbraio, il Teatro della Tosse diventa il Teatro delle Donne con una serie di appuntamenti dedicati all’universo femminile.

Si parte il 14 febbraio con "Labbra" lo spettacolo di Irene Lamponi con Sarah Pesca e Irene Lamponi.

Uno spettacolo spiazzante e divertente per riflettere sui tabù del sesso, sul corpo e sul rapporto con l'altro.

Prima della prima nel foyer, dalle ore 19.30 Blue Jasmine in concerto. Un trio di donne che racconta storie ed emozioni al femminile. Le canzoni vengono introdotte da brevi monologhi e ironia surreale da La Lola.

Il 15 febbraio prima di "Labbra" alle ore 20.00 la sessuologa Melany ovvero una divertentissima e dissacrante Simonetta Guarino, incontrerà il pubblico e terrà una vera e propria lezione di sessuologia. In "50 sfumature di Gigio" la dottoressa Melany ci introdurrà nel mondo interiore del Gigio (alias il Maschio-Marito) dispensando buoni consigli e buon senso, raccontandoci le meraviglie della Psiche Gigia e suggerendo vincenti stratagemmi da utilizzare per salvaguardare la vita di coppia, difendere il vincolo familiare e realizzare le nostre aspirazioni di donne. Ingresso libero con il biglietto dello spettacolo "Labbra".

Sabato 16 febbraio ore 19.30, prima della replica di "Labbra", in scena "Il titolo non me lo ricordo più" della Compagnia Zoccole dure. La compagnia, con la direzione artistica di Simonetta Guarino, si occupa di affrontare attraverso il teatro tematiche legate al femminile. Un gruppo di distinte e mature signore, medici, traduttrici, operatrici nel sociale, pensionate che si sono chiamate in modo così provocatorio perché di femminile si occupano. Il termine “zoccole dure” si riferisce poi ad uno “zoccolo duro al femminile” che non smette di interrogarsi sul Costume, di far linguaccia all’ipocrisia e ha una enorme capacità di resilienza. Questo spettacolo indaga sul ruolo della donna di oggi. Ingresso libero con il biglietto dello spettacolo Labbra.

Domenica 17 febbraio ore 18.30 la giornalista del Corriere della Sera Livia Grossi porta in scena "Nonostante voi - Storie di donne coraggio" reportage teatrale di e con Livia Grossi, regia Gigi Gherzi con musiche originali eseguite dal vivo Andrea Labanca. In scena riflessioni e testimonianze di donne italiane e straniere, e un ironico monologo sui requisiti necessari per ottenere la Carta d’identità di Donna. Storie di resistenza al femminile raccolte sul campo da Livia Grossi proposte in un unico reportage teatrale. Il valore della donna come individuo al di là dei tradizionali ruoli sociali di madre, moglie e figlia. Un viaggio tra parole e musica che s’interroga sull’identità individuale e pubblica, sull’informazione e la sua reale condivisione. Biglietto 12 euro; biglietto speciale a 15 euro per: "Nonostante voi storie di donne coraggio" e "Labbra" (valido su tutte le repliche dello spettacolo)