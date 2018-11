Pif alla Feltrinelli per presentare "...che Dio perdona a tutti"

Pif incontrerà i fan lunedì 3 dicembre 2018 alle 18 alla Feltrinelli di Genova, per presentare la sua nuova opera “...Che Dio perdona tutti”.

Nel libro, mette in scena una splendida parabola sulla devozione e sul senso più intimo e profondo del credere in qualcosa o in qualcuno. Arturo è un agente immobiliare, oltre che un single convinto, pieno di amici. A trentacinque anni compiuti è diventato estremamente pignolo e intransigente su tutto, soprattutto sul cibo, che venera come una divinità. Tutto è destinato a cambiare con l’incontro di Lei, che appare nella pasticceria dei sogni di Arturo e gli sconvolge la vita.

Palermo diventa un’altra da quando il protagonista di “...Che Dio perdona tutti” conosce questa donna sveglia, indipendente e figlia del pasticcere più famoso della città. Non sa però che Lei è estremamente religiosa e su questo aspetto della sua vita non può transigere: tutto deve avere a che fare con Dio e con il suo credo. Arturo non sa come fare perché lui in chiesa non ci mette piede da anni. Inizia così una farsa che prende vita da una divertente, ma blasfema Via Crucis e continua con Arturo che si finge profondamente cristiano. La verità però non tarda a venire a galla e quando Lei lo lascia, Arturo capisce che può fare solo una cosa: diventare cattolico davvero e l’unico modo per farlo è decidere di applicare alla lettera la parola di Papa Francesco. Le conseguenze saranno imprevedibili anche per Lei che non aveva capito il senso del suo credo.

“...Che Dio perdona tutti” di Pif è un romanzo che scandaglia il senso della parola religione da più punti di vista e ce lo fa vedere in modo differente.