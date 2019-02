"Pieve Classica" apre con la violinista Yukiko Uno

Yukiko Uno, giovane promessa del violino, aprirà domenica 24 febbraio – alle ore 17 al Teatro Massone – la nona edizione di “Pieve Classica”, kermesse musicale di quattro appuntamenti dedicati alla grande musica.

Accompagnata dal pianoforte di Dario Bonuccelli, Yukiko Uno porterà a Pieve Ligure Beethoven, Sarasate, Ysaye e Telemann trasportando l'intero teatro nel cuore magico della musica classica.

Nata nel 1995, Yukiko Uno ha iniziato a studiare violino all'età di 4 anni; nel 2016 e 2017 ha vinto il primo premio al Concorso Internazionale di Violino “Andrea Postacchini” di Fermo.

Pieve Classica – organizzata dal Comune e dal Gruppo Promozionale Musicale Golfo Paradiso – ha come obiettivo quello di promuovere la cultura musicale classica aprendo a tutti gli appassionati, curiosi e neofiti i concerti grazie anche all'ingresso gratuito.

Il Duo composto da Laura Guatti - al flauto - e Loris Orlando - al pianoforte - , domenica 3 marzo per il secondo appuntamento della rassegna, proporrà un piacevole spettacolo dedicato a famose variazioni e fantasie su temi operistici. Domenica 10 marzo sarà poi il pianista Matteo Costa a portare in scena Beethoven e Schubert. L'ultimo spettacolo sarà a maggio – in data da destinarsi – e festeggerà i trent'anni di carriera del Duo Novecento.