Piero De Luca & Big Fat Mama feat Dario Gaggero al Bonfim di Nervi

Piero De Luca & Big Fat Mama cantano i maggiori successi di Howlin' Wolf con Dario Gaggero.

Una delle band storiche del blues italiano in attività dal 1979. Ha suonato nei più importanti blues festival in Italia ed in Europa insieme ai più grandi del genere, approda nuovamente, dopo anni, al Bonfim e solo per l'occasione riproporrà un vero ed autentico omaggio a un mostro sacro del genere, Howlin' Wolf, cantato per l'occasione da Dario Gaggero, suonato e vissuto da Piero De Luca al basso, Antonio "Candy" Rossi alla chitarra ed Enzo Cavagnaro alla batteria.