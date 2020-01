Giovedì 16 Gennaio alle ore 17.30 presso viadelcampo29rosso - la casa dei cantautori genovesi - avrà luogo l'apertura ufficiale della 25esima edizione del Premio Piero Ciampi che vede il patrocinio di viadelcampo29rosso e il gemellaggio tra due città della musica come Genova e Livorno, a quasi 40 anni dalla scomparsa del cantautore livornese.

Piero Ciampi e Genova, un'affinità inevitabile” è il titolo del momento “genovese” della prestigiosa manifestazione che al Teatro Goldoni di Livorno premierà il 19 gennaio prossimo Cristiano De André, al merito artistico che corona una carriera lunga e ricca di successi.

Un richiamo inevitabile a Fabrizio De André che vinse il Premio nel 1997 ed ebbe per l'amico Piero parole di profondo apprezzamento ed affetto, da qui l'affinità con Genova, città natale di Faber e di Cristiano.

Un momento importante per la città e lo spazio museo di proprietà del Comune di Genova e gestito dalla Cooperativa Solidarietà e Lavoro che è giunta al suo 30esimo anno di attività e che da ormai quasi 8 anni, proprio in Via del Campo, la storica via cantata da De André, che conta più di 50.000 presenze all'anno, turisti e visitatori da ogni parte d'Italia e del mondo e si prefigge di conservare e trasmettere le tradizioni musicali della cosiddetta “scuola genovese dei cantautori”(De André, Tenco, Lauzi, Bindi, Paoli, Fossati, ecc.) legati alla storia della città e quella di un presente difficile ma ricco di artisti di grande talento.

L'incontro di giovedì 16 gennaio vedrà tra gli ospiti: Cristiano De André, vincitore della 25esima edizione del Premio “Piero Ciampi”, del Maestro Gianfranco Reverberi, amico fraterno del cantautore livornese, di Max Manfredi, artista tra i più raffinati che leggerà due lettere di Ciampi alla moglie, di Flavia Ferretti, vincitrice della passata edizione del Premio, di Michele Manzotti, giornalista e giurato della rassegna livornese insieme con Antonio Vivaldi, Presidente della Giuria del Premio “Piero Ciampi” - Città di Livorno.

Con l'occasione verrà inaugurata la mostra “Cristiano De André – Storia di un impiegato – Tour 2018/2019” del fotografo imperiese Adolfo Ranise che ha seguito ufficialmente il lungo e fortunato tour dell'artista genovese nei principali teatri d'Italia e una prestigiosa vetrina tematica dedicata a Piero Ciampi e Cristiano De André.

Il momento istituzionale suggella il sodalizio tra due realtà custodi della canzone d'autore italiana tra le più importanti.