Piero Ciampi & Fabrizio De André, un asse Genova - Livorno

Sabato 11 gennaio alle ore 17.30, Lorenzo Taccini e La Piccola Orchestra, artisti livornesi, saranno in viadelcampo29rosso – casa dei cantautori genovesi per un omaggio a Piero Ciampi a quasi 40 anni dalla scomparsa e nel giorno dell'anniversario di quella di Fabrizio De André a cui il cantautore livornese fu legato da un rapporto di profonda amicizia.

Lorenzo Taccini, autore del libro "Le donne di De André" edito per Erasmo edizioni nel 2018, porta a Genova un intervento-spettacolo musicale legato al controverso profilo di Piero Ciampi, insieme a "La Piccola Orchestra", con Claudia Argenti (chitarra), Matteo Mori (basso), Giovanni Cavicchia (flauto e mandolino), Michele Fierabracci (fisarmonica) ed Elisabetta Mannini (violoncello).

Verrano interpretati alcuni tra i più noti brani di Ciampi ma non mancherà un tributo a De André, in un giorno di importante ricorrenza, come il ventunesimo anniversario della sua morte, legando così Genova e Livorno in un sodalizio artistico e culturale in attesa del "25° Premio Ciampi - Città di Livorno" che si terrà al Tetro Goldoni Domenica 19 Gennaio prossimo con Cristiano De André, vincitore del Premio Speciale della Giuria “Piero Ciampi” e che avrà la sua anteprima proprio in viadelcampo29rosso giovedì 16 gennaio prossimo.

A presentare il gruppo Antonio Vivaldi, esperto di musica e Presidente della Giuria del Premio.

