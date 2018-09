"A piedi nudi nel parco" al Politeama

Dal 20 settembre al 3 ottobre al Politeama Genovese la compagnia TKC presenta "A piedi nudi nel parco" di Neil Simon. Lo spettacolo va in scena dal martedì al sabato alle 21, la domenica alle 16; lunedì riposo. Il biglietto costa 20 euro.

Un capolavoro del teatro mondiale, reso noto al grande pubblico dal film omonimo con Robert Redford e Jane Fonda. Due sposini, Corie e Paul Bratter, vanno a vivere in un piccolo e spoglio appartamento al quinto piano di un palazzo privo di ascensore. Giovane avvocato lui, serio e convenzionale, dolce ma un po’ frivola lei, appassionata e romantica, dopo l’entusiasmo dei giorni della luna di miele il rapporto comincia ben presto a logorarsi. A complicare le cose l’ingombrante presenza della suocera, Ethel Banks, madre di Corie, sempre pronta a criticare sottovoce il comportamento del genero. Nel corso di una cena in cui, oltre ad Ethel, è presente anche Victor Velasco, il vulcanico e maturo affittuario della mansarda soprastante, l’inconciliabilità dei caratteri dei due sposini deflagra fino a far decidere Corie di metter fine al matrimonio non all’altezza delle sue romantiche aspettative e caccia Paul da casa.