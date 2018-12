"A piedi nudi nel parco" dopo il successo autunnale torna al Politeama

Dopo il grande successo, a grande richiesta, torna A piedi nudi nel parco al Politeama dal 3 al 9 gennaio 2019.

Si tratta di un capolavoro del teatro mondiale, reso noto al grande pubblico dal film omonimo con Robert Redford e Jane Fonda. Due sposini, Corie e Paul Bratter, vanno a vivere in un piccolo e spoglio appartamento al quinto piano di un palazzo privo di ascensore. Giovane avvocato lui, serio e convenzionale, dolce ma un po’ frivola lei, appassionata e romantica, dopo l’entusiasmo dei giorni della luna di miele il rapporto comincia ben presto a logorarsi.

A complicare le cose l’ingombrante presenza della suocera, Ethel Banks, madre di Corie, sempre pronta a criticare sottovoce il comportamento del genero.

Nel corso di una cena in cui, oltre ad Ethel, è presente anche Victor Velasco, il vulcanico e maturo affittuario della mansarda soprastante, l’inconciliabilità dei caratteri dei due sposini deflagra fino a far decidere Corie di metter fine al matrimonio non all’altezza delle sue romantiche aspettative e caccia Paul da casa.

Immagine: il celebre film "A piedi nudi nel parco"