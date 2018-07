Piccarello Estate: "Cirano trash 4.0"

Continuano gli eventi in piazza a Piccarello di Sant'Olcese.

Venerdì 27 luglio alle 21 il Teatro dell'Ortica porta in scena "Cirano Trash 4.0".

Lo spettacolo vede protagonisti due attori e una giovane attrice. Il racconto si snoda secondo il filone del teatro di narrazione, intervallato da momenti in cui si passa al teatro d’azione, come in un film di cappa e spada, ed altri in cui l’aspetto didattico del racconto prende il sopravvento.

Un'occasione per raccontare un personaggio reso famoso dalla penna di Edmond Rostand, ma anche per attualizzarlo in un’epoca che ha bisogno, se non di “eroi”, quantomeno di dignitosi portabandiera.

Ad accompagnare la serata, Apericena sotto le stelle.

Per prenotazioni 3313164105.

Spettacolo gratuito.