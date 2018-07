"Cirano Trash 4.0" in piazza Marconi

Lo spettacolo vede protagonisti due attori e una giovane attrice. Il racconto si snoda secondo il filone del teatro di narrazione, intervallato da momenti in cui si passa al teatro d’azione, come in un film di cappa e spada, ed altri in cui l’aspetto didattico del racconto prende il sopravvento.

Un'occasione per raccontare un personaggio reso famoso dalla penna di Edmond Rostand, ma anche per attualizzarlo in un’epoca che ha bisogno, se non di “eroi”, quantomeno di dignitosi portabandiera.

Questo spettacolo è una sorta di work-in-progress in costante trasformazione: parte dal racconto epico per snodarsi successivamente con incursioni nel campo del cabaret e dell'avanspettacolo.

E per finire, Apericena all'Arci di Piccarello. Per prenotazioni 331 3164105.

