Pic Nic in città all'insegna della pasta

In quanti modi si può cucinare la pasta? All’infinito: domenica 2 giugno "Pic Nic in città" sarà dedicato a questa indiscutibile passione italiana: la pasta. Proposta da Archivolto Mongiardino l’iniziativa vuole come al solito promuovere sia la scoperta del centro storico e dei suoi gustosissimi locali che saranno impegnati a preparare assaggi delle loro Pastevolissime proposte.

Novità di questa giornata sarà la presenza di Venus, nuova cantina di via Canneto il Lungo che ospita eccellenze delle cantine italiane. E con la pasta, si sa, il vino va molto d’accordo....

Come funziona?

Ci si ritrova dalle 10 alle 13 presso la Pinsa in via San Bernardo per il ritiro dei cestini, e poi al via le specialità gastronomiche.

I punti di degustazione sono

Pinsa in San Bernardo - via di San Bernardo 33

La Piada - via di San Bernardo 51 R

Archivolto Mongiardino - via Archivolto Mongiardino 2R

I pescatori - piazza Campetto 3

Cibus 13 - via di San Vernardo 80R-82R

U gelato du caruggiu - via di San Bernardo 81 R

Fritto e dintorni - piazza Matteotti 37 R

Bootleg Ristorante - salita Pollaiuoli 13 R

Fuori Menù - piazza Matteotti 23 R

Piccola Enoteca Venus - via di Canneto il Lungo 83 R

L'iscrizione costa 18 euro.