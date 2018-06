Piazza Galileo Ferraris in festa

Il 17 giugno arriva "La piazza in festa": per l'occasione, piazza Galileo Ferraris si riempie di eventi per grandi e piccini tra cui ippoterapia, mostra artistica con dipinti e sculture, esibizioni di scherma, danze folkloristiche, concerto rock con Alex Cadili e Sinergia, cover di cantautori genovesi con Lunetta, Fenudi, Matta e Jeff, e per finire balli da discoteca con dj Paolo.

Appuntamento dalle 9,30 alle 23, per una giornata intera di divertimento.

Gallery