Tutti in piazza De Ferrari a fare il pesto con trofie gratis per tutti

Sabato 17 marzo in piazza De Ferrari, tutti in piazza con il mortaio di famiglia, per sostenere la candidatura del pesto genovese al mortaio come patrimonio dell'umanità Unesco.

A partire dalle ore 12, faremo tutti insieme il pesto al mortaio: Regione Liguria metterà gratuitamente a disposizione gli ingredienti, il grembiule e un simpatico gadget. A seguire il Comune di Genova offrirà a tutti i partecipanti un assaggio di trofie - ovviamente al pesto.

Più tardi, sempre in piazza De Ferrari, gelato al basilico gratis e fuochi d'artificio.

Photo credits: Instagram@mary_semplicemente