Giovanni Allevi porta il suo concerto "Piano Solo" ai Parchi di Nervi

Venerdì 24 luglio Giovanni Allevi porterà il suo concerto "Piano Solo" ai Parchi di Nervi. Lo spettacolo inizia alle 21,15.

Giovanni Allevi è pianista, compositore e scrittore, da sempre viene considerato l’enfant terrible della musica classica contemporanea e per il suo ecclettismo viene considerato per le nuove generazioni un autentico guru del rinnovamento della musica colta.

Due diplomi con il massimo dei voti in Pianoforte al Conservatorio di Perugia nel 1990 e in Composizione al Conservatorio di Milano nel 2001, si è anche laureato con Lode in Filosofia, nel 1998, con la tesi “Il vuoto nella Fisica Contemporanea”.

Il look fuori dai canoni tradizionali in jeans, t- shirt e scarpe da ginnastica sono la sua cifra stilistica. E rappresenta l’essential con cui il Maestro Allevi incontra il suo pubblico nei teatri più prestigiosi del mondo, dalla Carnegie Hall di New York all’Auditorium della Città Proibita di Pechino.

Compositore, direttore d’orchestra e pianista ha stregato con le sue note milioni di giovani, che affascinati dal suo esempio, si avvicinano alla musica colta e all'arte creativa della composizione.

Proprio per il suo particolare ruolo, molti studenti gli hanno dedicato numerose Tesi di Laurea e il suo Concerto per Pianoforte e Orchestra n. 1 è stato inserito nel “Concorso pianistico internazionale Città di Cantù” - sezione Musica XXI sec. Una curiosità: l’Agenzia Spaziale americana NASA gli ha intitolato un asteroide.