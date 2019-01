Serata di approfondimento su come le scelte alimentari possono avere impatti sulla salute... del pianeta.

Dalle ore 20.00, durante il corso della serata verranno presentate le campagne, le petizioni e i report scentifici pubblicati da Greenpeace sul tema "alimentazione e clima". Verrà inoltre dedicato un breve approfondimento al volontariato locale in Greenpeace.

Per iscriversi (gratuitamente) all'evento, occorre compilare il link: https://docs.google.com/forms/d/1FXr9ZWOCGxRkzyJDU5qYyJ6jevxFq3PEUSQuEVq67kc/viewform?edit_requested=true

Interventi in programma:

- Greenpeace Gruppo Locale Genova: "Il Pianeta è nel piatto! Alimentazione e clima"

- Cittadini Sostenibili: dove acquistare alimenti in modo sostenibilie a Genova? Quali negozi e circuiti virtuosi esistono?

- Ricibo: presentazione del più importante progetto di Genova in tema di recupero e redistribuzione di eccedenze alimentari, e contrasto allo spreco alimentare

