A Photofactoryart la presentazione del libro "Tokyo Tsukiji"

Sabato 15 dicembre, a partire dalle ore 17:30 PhotoFactory Art ospiterà la presentazione del libro Tokyo Tsukiji - Contrasto il volume fotografico nato dal reportage realizzato da Nicola Tanzini all’interno del mercato ittico più grande al mondo.

Interverranno l’autore Nicola Tanzini e Benedetta Donato, curatrice del volume. Ingresso libero.

Il volume propone un vero e proprio racconto per immagini di un luogo tra i più iconici della capitale nipponica che ha visto accrescere la propria fama, al punto da diventare una delle attrattive maggiormente visitate dal turismo internazionale negli ultimi decenni, fino al 6 ottobre 2018, giorno in cui il mercato di Tsukiji è stato definitivamente chiuso e dislocato a diversi chilometri più a est, nel quartiere di Toyosu.

Le immagini di Nicola Tanzini rappresentano una testimonianza importante perchè narrano di un luogo mitico che ora non esiste più.

In oltre due anni di lavoro, Nicola Tanzini ha scelto di cogliere il mercato di Tsukiji in una veste inedita, ovvero nel momento di dismissione delle attività che precedono la chiusura, quando tutto finalmente si ferma e gli operatori possono sospendere l'attività lavorativa. L’autore si sofferma in particolare sull’area interna di Tsujiki (jonai shijō), il suo vero cuore pulsante, nel momento in cui si sta spopolando, e si concentra sui venditori di pesce, ripresi nella fase di scarico, sia fisico che mentale, dopo oltre dieci ore lavorative, caratterizzate da rumore assordante, dal continuo passaggio di mezzi meccanici specializzati, di migliaia di persone, tra clientela ordinaria e addetti ai lavori, che in queste immagini vanno via via scomparendo.

La preparazione frettolosa dell'ultima merce, la pulizia dei ferri del mestiere, il disallestimento dei banchi, lo spuntino ristoratore consumato in solitudine, gli occhi pesanti che si fanno riposare per qualche istante, la stanchezza che prende il sopravvento e trasforma un carrello in un improbabile talamo su cui sdraiarsi goffamente, le boccate di sigaretta come fossero di ossigeno, lo scambio di battute, la riappropriazione dello smartphone per connettersi nuovamente col mondo esterno, rappresentano quei piccoli riti prima di ricominciare la seconda parte della giornata, e che conducono lo spettatore a una visione diversa da quella che solitamente gli viene attribuita. Ed ecco che Tsukiji, nel punto di vista scelto dal fotografo, appare come un teatro in bilico tra risoluzioni e ripartenze, che precede imminenti evoluzioni ancora ignote. Mete verso cui ci si rivolge, in una calma solo apparentemente definitiva e, al tempo stesso, carica di tensione, comune alla dimensione disordinata, confusa, talvolta paradossale dell'esistenza umana contemporanea.

Note biografiche

Nicola Tanzini (Pisa, 1964) è un imprenditore e fotografo da oltre trent’anni. La sua ricerca si ispira prevalentemente al movimento della fotografia umanista, ponendo al centro i comportamenti, le situazioni quotidiane appartenenti alla natura umana, in quello che l'autore definisce il proprio ambiente naturale: la strada. Ha fondato Street Diaries, un progetto itinerante e in costante evoluzione sulla fotografia di strada, che si alimenta grazie ai numerosi viaggi compiuti dall'autore intorno al mondo e che finora ha visto protagonisti luoghi, quali: Londra, Dublino, San Francisco e molti altri ancora.