"Pezzo di plastica": ritratto di una famiglia in crisi tra risate e riflessioni al Modena

Interno di famiglia in crisi: Ulrike, la moglie, è assistente di Haulupa, artista invadente e possessivo. Michael, il marito, è un medico depresso che per riscattarsi, si candida come volontario in una regione colpita dall’ebola. Poi c’è Vincent, adolescente in crisi d’identità e di genere. L’arrivo della giovane colf Jessica porta un po’ di serenità ma presto la coppia riversa su di lei la rabbia repressa. E infine, Jessica diventa la musa di Haulupa… Questa, riassunta velocemente, la trama complessa che potrebbe essere una versione ironica del Teorema di Pasolini.

Pezzo di plastica - dal 23 al 27 ottobre alla sala Mercato del teatro Modena - è una critica tagliente delle dinamiche borghesi e familiari, o sociali e politiche, della Germania d’oggi. Marius von Mayenburg, classe 1972 da Monaco di Baviera, si è imposto sulla scena tedesca e internazionale, fino a ricoprire l’incarico di dramaturg e regista alla Schaubühne di Berlino, la “cattedrale” del nuovo teatro europeo diretta da Thomas Ostermeier.

Vincitore di premi e riconoscimenti, tradotto e messo in scena in tutto il mondo, von Mayenburg scrive senza fare sconti. Non fa eccezione Pezzo di plastica. Lo spettacolo, diretto ottimamente da Simone Toni, arriva in scena con un cast affiatato, dopo esser stato presentato lo scorso anno nella Rassegna di nuova drammaturgia.