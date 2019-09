Persona e Tecnologia: innovazione, dilemmi e opportunità.

Il progresso tecnologico è sempre stato caratterizzato da risposte avveniristiche ai più disparati problemi dell'uomo (anche generando scenari imprevedibili). Sistemi intelligenti e interattivi offrono ad esempio nuove vie per facilitare i processi di comunicazione di una persona con gravi disabilità motorie e innovazioni atte a rendere più sicura ed efficiente l'esecuzione di un intervento da parte di un chirurgo.

Allo stesso tempo diventa però necessario comprendere gli effetti eticamente rilevanti dell'interazione uomo-macchina, come pure le sfide insite nello sviluppo di un certo grado di "buon senso" in un robot.

Questa presentazione mira ad evidenziare problematiche ed orizzonti nella realizzazione di tecnologie autenticamente "umane", centrate sulle aspettative e sulla dignità della persona nella sua quotidianità.

L'appuntamento è giovedì 19 settembre alle 18:30 al The Honey Bar in salita del Prione in compagnia di Giacinto Barresi, ricercatore presso l'Istituto Italiano di Tecnologia.

