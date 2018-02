"Perlasca: il coraggio di dire no" all'Archivolto

Mercoledì 28 febbraio e giovedì 1 marzo 2018 va in scena al Teatro dell'Archivolto "Perlasca: il coraggio di dire no" di e con Alessandro Albertin.

Un commerciante comasco di carni, di trentaquattro anni, ricercato dalle SS come tutti coloro che hanno rifiutato di aderire alla Repubblica di Salò, si trova a Budapest nel 1944. Fingendosi ambasciatore spagnolo, riesce, rischiando la vita, a salvare più di cinquemila ebrei. Poi torna in Italia e continua la sua vita di sempre, senza parlare con nessuno della sua vicenda.

Solo nel 1988 qualcuno lo scoprirà e il mondo verrà a conoscenza della sua impresa. Nessun riflettore si è mai acceso su questa storia, né Giorgio Perlascaha mai pensato di essere un eroe. Ancora oggi la sua vicenda è ignota ai più.

La ragione di tutto questo non sta nel suo atto eroico, ma nel modo in cui egli l’ha sempre inteso: come un gesto della vita quotidiana. La storia di Giorgio Perlascatanto surreale quanto verissima, è quella di un eroe “inconsapevole”. Il suo gesto, fatto con spontaneità, quasi banale, (La banalità del bene è il libro in cui Enrico Deaglio racconta la vicenda) è un emblema universale della natura umana: le nostre scelte raccontano chi siamo.

Ed è per questo che la sua storia va conosciuta e trasmessa alle generazioni più giovani.