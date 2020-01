Visita guidata nella Genova ebraica

Domenica 19 gennaio alle 10,30 si svolgerà un percorso nella Genova ebraica: storie e narrazioni dal ghetto e non solo. Sullo sfondo della tumultuosa storia della Superba, vi invitiamo a partecipare a un percorso guidato sulle tracce degli ebrei genovesi. Ci soffermeremo in particolare sui rapporti tra gli ebrei genovesi, per i quali fu istituito intorno al Vico della Croce Bianca un vero e proprio ghetto, e le famiglie nobili della Superba e sulla storia della Comunità dall'unità d'Italia alla seconda guerra mondiale. Scopriremo infatti tracce e memorie in altri luoghi chiave, fuori dal centro storico, come nell'ottocentesca Piazza De Ferrari e nella zona di San Lorenzo e del Molo, percorrendo un ideale filo rosso narrativo, con letture e riflessioni.

Visita guidata realizzata in accordo con la Comunità ebraica di Genova, che supervisiona i contenuti e le modalità e approva gli obiettivi del tour.

Punto d'incontro: piazza Santa Sabina, di fronte alla CARIGE

Durata: 2 ore e mezza circa

Costo: 10 € intero, bambini gratis

Posti limitati, prenotazione obbligatoria scrivendo a genovatracce@gmail.com.