"Per il momento, grazie!": Andrea Bottesini porta il suo "comiconcerto" ad Arenzano

Sabato 12 maggio alle ore 21, presso il teatro Il Sipario Strappato di Arenzano (via Marconi 165) va in scena il "comiconcerto" di Andrea Bottesini, dal titolo "Per il momento, grazie!".

Sul palco, Andrea Bottesini e il maestro Francesco Barbagelata al pianoforte.

"Per il momento, grazie!" è uno spettacolo comico musicale basato sull'alternarsi di quattro quadri comici, uno più impegnato, due poesie e sei brani musicali tratti dal panorama dei musical, della musica leggera, di quella di tradizione e di quella operistica.

"Comiconcerto" è la giusta definizione per questo spettacolo, dinamico e travolgente, pronto ad emozionare il pubblico passando per le vibrazioni degli artisti stessi che, donandosi anima e corpo, daranno vita a un momento magico assolutamente da vivere.

L'ingresso intero costa 12 euro, ridotto 10 euro, tesserati Fita 9 euro.

Info e prenotazioni: 3396539121