Pentema torna ad animarsi con il presepe

Torna, per il 24esimo anno, l'appuntamento con il tradizionale presepe di Pentema, frazione del Comune di Torriglia, in Val Trebbia. Sabato 15 dicembre il borgo si anima, come tradizione, dell'atmosfera della Natività, tra gli archi, i vicoli, le case, le logge, le aie e i risseu intatti.

Date e orari presepe Pentema

Il presepe di Pentema è visitabile nei giorni sabato 15 e domenica 16 dicembre, dal 22 dicembre al 6 gennaio e i giorni 12 e 13 gennaio.

Un borgo con più volontari che abitanti

Il presepe viene realizzato con entusiasmo e sacrificio da parte di un gran numero di volontari - spesso più numerosi degli abitanti stessi - che nei mesi di ottobre, novembre e dicembre animano il paese.

E la magia è servita: andare a Pentema durante le festività natalizie vuol dire non solo vedere una frazione che torna a popolarsi nei mesi invernali grazie a questa tradizione, ma anche vedere un intero borgo che si trasforma in presepe, in modo da far sentire anche i visitatori parte di questo incantato scenario. Salvando anche il paese dall'abbandono.