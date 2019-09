Pensieri e parole di pace: reading musicale

Sulle ali della fantasia, in collaborazione con l'Accademia della fantasia e Noi per voi, mette in scena lo spettacolo teatrale "Pensieri e parole di pace", un reading musicale che apre le stagioni teatrali del Cinema Teatro di Rossiglione (14 settembre ore 21.00) e del Teatro di San Giovanni Battista di Sestri Ponente (21 settembre ore 21.00) in concomitanza con la Giornata internazionale della pace 2019.

La rappresentazione vuole far riflettere su quanto siamo fortunati a vivere queso momento storico di pace e di come sia importante, anzi fondamentale credere che i nostri giovani siano una fonte di speranza, per un futuro nel quale, certe situazioni, non abbiano a ripresentarsi.

Il ricordo e l'educazione delle future generazioni, sono la strada da percorrere per sperare che certe situazionei non si presentino più.

Ingresso ad offerta, a scopo benefico, a Rossiglione per il C.A.B.E.F. Gaslini e a Sestri P. per i lavori di ristrutturazione necessari al Teatro di San Giovani Battista, per mantenere la sua attività in funzione.

