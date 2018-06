Domenica 10 giugno il CIV Riviera di Pegli organizza un nuovo appuntamento mensile con PeglinGusto, con banchi selezionati di Prodotti Alimentari di eccellenza e bio, e stand di hobbysmo e creatività.

Il mercatino sarà dislocato sul Lungomare di Pegli, dal molo Archetti alle bandiere, e in piazza Bonavino in occasione del Cup in Festa.