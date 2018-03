Visita guidata: Pegli, il borgo e le ville

Domenica 25 marzo 2018 Genova Cultura Tour organizza una visita guidata per scoprire insieme Pegli e i suoi segreti.

Dalle argomentazioni contenute nei documenti, si presume che i primi abitanti di Pegli fossero dediti all’agricoltura e alla pastorizia e occupassero le zone più a monte. Ben presto, gli abitanti si avvicinarono al mare e, in breve tempo, Pegli si sviluppa sul litorale, un primitivo nucleo che, da una cartina del Vinzoni del 1773, dovrebbe identificarsi con l’antica Rettoria del Porticciolo.

Il cartografo Vinzoni definì Pegli “borgo delizioso in riva al mare, tanto per i palazzi quanto per li vaghi giardini tra i quali tengono il primo posto quei del Principe Doria, con giochi d’acqua e boschi”. Sul mare si affaccia la “palazzata” storica, in cui le colorate case dei pescatori si intercalano a resti di edificazioni medievali e di eleganti costruzioni ottocentesche. La difesa del territorio era assicurata, dal Castelluccio, torre di avvistamento riattata nel sec. XVI, sito in una zona conosciuta come il Galello, ad est dalla Torre di Pian di Lucco (oggi abbattuta) e, sul molo occidentale, da una fortificazione, oggi sede di un albergo, posta a guardia di quel porto in cui approdavano, nel Medioevo, le galee dei Centurione, dei Vivaldi, dei Doria e dei Lomellini.

Nell’originaria cinquecentesca Villa Lomellini (oggi Hotel Mediterranée), si possono ancora ammirare le chiare testimonianza negli interni e nella torre. A Pegli anche la casa di villeggiatura dove nacque (21 novembre 1854) e visse Papa Benedetto XV, al secolo Giacomo Della Chiesa, strenuo oppositore della prima guerra mondiale.

