Badante ruba un servizio di posate in argento da 8mila euro: denunciato

I carabinieri di Pegli nella giornata di ieri, mercoledì 8 agosto, hanno denunciato un 37enne ecuadoriano residente a Loano, pregiudicato.

L'uomo, che era stato assunto a luglio come badante di un'anziana donna residente in un appartamento di Pegli, una volta finito il lavoro, prima di andar via ha rubato un servizio di posate in argento del valore complessivo di 8mila euro.

Il furto era stato subito denunciato dall'anziana.