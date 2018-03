Pegli Freestyle Show: un weekend di musica, moto e tanto altro

Torna a ponente l'atteso appuntamento con il Pegli Freestyle Show 2018.

L'appuntamento con questo evento gratuito e aperto a tutti è sabato 5 e domenica 6 maggio 2018 all'Arena degli Artisti di Pegli.

Il programma:

SABATO 5 MAGGIO

9-12: Trekking "Dalla Villa alla Valle"

15-15,45 e 20-20,45: Show Freestyle Motocross

20,30-24: Concerti (Phase e Jack4Money)

DOMENICA 6 MAGGIO

11-13: Mototerapia

16,45-17,30: Show Freestyle Motocross

Dopo il grande successo del 2017, che ha portato a Pegli più di 5mila persone, nei giorni 5 e 6 maggio 2018 Pegli riaprirà le porte ad un evento gratuito, due giorni di grande festa, con protagonisti quali moto, "mototerapia", sport outdoor ed il sano divertimento.

In due giorni, ben quattro show di Freestyle Motocross Daboot, Show di WCMX (freestyle con carrozzina), esibizioni di fitness, basket, danza, parkour, slackline, breakdance. Area bici e Zona Decathlon Italia. E una serata con concerti rock.

Meeting freni e frizioni

Per tutta la durata dell'evento sarà possibile esporre le proprie moto Vintage, Cafe Racer, Vespe e auto d'epoca. Per l'occasione sarà presente un Barber Van VolksWagen by Oppe, un parrucchiere specializzato in look vintage.

Bici & MTB

In entrambi i giorni sarà allestita un'area bici con test bike e istruttori per l'avvicinamento al mondo della bicicletta e del MTB.

Escursione di enduro (circa 2 ore livello molto impegnativo) sui sentieri di Pegli con partenza e arrivo nell'area dell'evento. Sarà presente uno spot per il Bike Trial.

Mototerapia

Domenica 6 appuntamento con la mototerapia, un'attività dedicata ai ragazzi disabili che avranno la possibilità di vivere una giornata a contatto con le moto e gli sport. Per loro sarà disposto un rinfresco offerto dalle attività della zona. È previsto parcheggio gratuito per le associazioni e le famiglie.

Cibo e bevande

Fiumi di birra allo stand del Pub Molly Malone's Irish Pub, gastronomia ligure da Il Trippone, farinata e pizza al taglio, e per concludere in bellezza gelati e ghiaccioli, Il tutto con un'area ristoro dedicata.

Musica

Per tutta la durata dell'evento i dj della manifestazione accompagneranno le esibizioni. In più, sabato 5 dalle h:21:00 alle 24:00 Concerti Rock con i Phase e i Jack4Money.

L'evento è autofinanziato e si svolge con il patrocinio del Municipio VII Genova Ponente.