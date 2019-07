Festa del Mare a Pegli con fuochi d'artificio, street food e mercatino

Venerdì 26 luglio a Pegli torna la Festa del Mare, con spettacolo piromusicale e bancarelle.

Si inizia alle 16 e fin dopo mezzanotte con il mercatino sul lungomare con banchi di artigianato, hobbisti e street food.

Per quanto riguarda la musica, dalle 18 esibizioni di ballo e dj set con Jacopo Saliani. Durante la serata, poi, per mangiare, saranno allestiti vari "punti food" presso le attività pegliesi in largo Calasetta, giardini Peragallo, giardini De André e nei negozi.

Dopo le 23, fuochi d'artificio a ritmo di musica a cura di Setti Fireworks.