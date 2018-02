"Alla scoperta delle navi dei pirati": il Carnevale al Museo Navale di Pegli

In occasione del Carnevale, Sabato 3 Febbraio alle ore 16 lo staff del Dipartimento Scientifico di Solidarietà e Lavoro aspetta tutti i bambini dai 5 agli 11 anni.al Museo Navale di Pegli, per la visita-laboratorio dal titolo "Alla scoperta delle Navi dei Pirati".

Come vivevano i pirati, quali trucchi utilizzavano per sorprendere i nemici? Scoprendo tutto questo in laboratorio prepareremo la nostra personale nave dei pirati e delle piratesse!

Prenotazione obbligatoria entro il 2 Febbraio alle ore 17 al 348 3578739 oppure a didattica@solidarietaelavoro.it