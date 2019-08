Alba di Ferragosto, barchette sul lago e giochi d'acqua a Villa Durazzo Pallavicini

Il Ferragosto 2019 diventa speciale e unico con l'alba a Villa Durazzo Pallavicini, nella cornice del parco di Pegli.

Ingresso al parco tra le ore 4:30 e le 5:00.

Si camminerà in direzione Castello del capitano dove sorgerà il sole sorgerà alle ore 6:27. Si osserverà insieme il sole colorare le vetrate del Castello con la luce dell'alba per poi scendere al Lago Grande dove verranno attivati solo per i presenti in esclusiva i giochi d'acqua.

Dalle ore 7:30 il Bistrot "Casa delle Tortore" servirà una dolce colazione.

Costo evento (biglietto di ingresso+colazione) 15€.

Più tardi, le barchette "Bella di Firenze" e "Vergine di Collebeato" saranno presenti sul Lago Grande per un giro in barca tra simboli e monumenti esoterici. Servizio attivo dalle ore 13 alle ore 18. (Durata del giro: 15’. Costo a persona: 5€)

Chi accederà a Ferragosto nel consueto orario di apertura del parco (10-19) avrà la possibilità di tornare bambino e gioca con noi tra gli schizzi e zampilli dei giochi d'acqua ai seguenti orari: 12:00, 14:00, 16:00, 18:00.

Ingresso con prenotazione obbligatoria per accesso all'alba all'indirizzo info@villadurazzopallavicini.it