Da Milano a Certosa in bicicletta per solidarietà

Domenica 14 ottobre il gruppo di ciclisti milanesi Genova 1913 (chiamato così perché riunisce gli appassionati della zona di Porta Genova) organizza una pedalata di solidarietà a Certosa.

«Siamo di Milano ma per ragioni storiche abbiamo Genova sulla divisa e la Liguria nel cuore - spiegano gli atleti - per questo a due mesi dal crollo del ponte, pedaleremo da Milano a Certosa per riflettere e portare la nostra solidarietà a chi vorrà incontrarci».

Il comitato regionale FCI Liguria - attraverso le società ciclistiche genovesi - accoglierà i ciclisti milanesi a Busalla, oer poi accompagnarli insieme a portare il saluto a Certosa e agli abitanti di via Porro e via del Campasso. Per concludere, Pesto Party.

Per i ciclisti liguri che vorranno accompagnare gli amici milanesi a pedalare fino a Certosa, l'appuntamento è a Busalla, in piazza Macciò, alle 12,15.