"Pedalando in Liguria con la Befana per l'ospedale Gaslini", il 6 gennaio 2020, desidera portare calze ricche di doni ai bimbi speciali presenti nella struttura pediatrica genovee in un periodo di festa.

I Comuni di Genova e Arenzano, l'associazione Piccoli Cuori Onlus, Bike is Life - PedaliAMO Italia, Sanetti Sport - Amici dei vigili del fuoco, in collaborazione con la società sportiva Millennium ripropongono la pedalata benefica giunta al secondo anno, grazie alla partecipazione di tanti amici tesserati in diverse squadre.

Il programma prevede la partenza da Arenzano (posteggio gratuito) alle 9.30, con passaggio e fermata al Gaslini dalle 11 alle 11,45 con donazione delle calze della Befana e donazione del ricavato della manifestazione, poi rientro ad Arenzano con ristoro offerto dal Comune entro le ore 13.