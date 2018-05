Pedalando con il Cuore, in bici sulla sopraelevata

In occasione della giornata nazionale della donazione, indetta a livello nazionale con decreto del ministero della Salute, domenica 27 maggio è in programma la nona edizione di Pedalando con il Cuore, memorial Giorgio Seronello, organizzata da Aido.

L'appuntamento è alle ore 8.30 in piazza Matteotti da dove inizia il percorso che toccherà Boccadasse, Nervi, Albaro, Stazione Principe, via Milano, Sopraelevata, via San Lorenzo e quindi ancora piazza Matteotti dove si terrà la consueta conclusione con ristoro e saluti.

La Pedalando col Cuore quest'anno è inserita nel programma della iniziativa 'La Salute scende in piazza', organizzata dai ragazzi del Sism (Segretariato Studenti Medicina) assieme a molte associazioni tra cui Aido, Avis, Fidas, Admo, Banca degli occhi, Airc. La giornata sarà occasione per la cittadinanza e le famiglie in particolare per incontrare le associazioni e gli studenti che saranno tutti a disposizione per passare il proprio messaggio di attenzione alla salute e, più in particolare, alla materia della donazione.

È gradito un contributo di partecipazione (10 euro).