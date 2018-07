Annullato il concerto di Patty Pravo ai Parchi di Nervi: «Stupita e dispiaciuta»

Dopo Nesli e Morgan, anche Patty Pravo finisce nell’elenco degli artisti che avrebbero dovuto esibirsi a Genova e che alla fine sono stai costretti a fare un passo indietro, ufficialmente per “ragioni tecniche”.

A confermare l’annullamento del concerto previsto a settembre ai Parchi di Nervi è stata la stessa Patty Pravo, che su Facebook ha spiegato che «con mio grande stupore e dispiacere sono costretta a comunicarvi che le date di Genova e Rimini sono state annullate. Tengo molto a sottolineare la mia totale estraneità».

Una decisione che non dipende dall’artista, dunque, ma che va imputata alla location: dopo le fatiche di Euroflora e le conseguenze con cui ancora oggi si fanno i conti, la scelta di tenere un concerto nei Parchi di Nervi aveva fatto sollevare parecchie sopracciglia, tanto da spingere la Momentum Events - società che ha organizzato l’evento a Genova - a tornare sui propri passi e ad annullare tutto, proprio come successo nelle ultime due settimane per i concerti di Nesli e Morgan a Villa Croce.

Pareri contrari, infatti, erano arrivati non soltanto dagli Amici dei Parchi di Nervi e dal Municipio, ma anche dalla Soprintendenza, che difficilmente avrebbe potuto rilasciare l’autorizzazione necessaria alla luce delle condizioni in cui il comprensorio verde (e vincolato) ancora versa.