Patty Pravo in concerto al Politeama

Venerdì 15 marzo 2019 Patty Pravo arriva in concerto al Politeama Genovese. Appuntamento alle ore 21. I prezzi dei biglietti vanno da 35 a 60 euro più diritti di prevendita. in scaletta, le canzoni più famose, i brani vecchi e quelli nuovi.

La famosa cantante nel 2015 incide “Eccomi” un nuovo album che vedrà la luce al Festival di Sanremo 2016 con il brano “Cieli immensi” di Fortunato Zampaglione. È un disco d’autore, Tiziano Ferro, Giuliano Sangiorgi, Zibba, Fortunato Zampaglione, Gianna Nannini, Samuel dei Subsonica, Rachele dei Baustelle e tanti giovani di qualità, partecipano alla realizzazione. Produttore del disco è Michele Canova, una firma, una garanzia, la casa discografica la Warner.

“Cieli immensi” sesta in classifica, terza al televoto e vincitrice del Premio della critica porta Patty Pravo ad essere la vincitrice morale del Festival (suo anche il primo posto nelle principali testate di alta moda per il look) e protagonista indiscussa nel panorama musicale. I numeri parlano chiaro: 6 milioni di visualizzazioni YouTube del suo videoclip, Disco d’oro, 45 Live con un pubblico di 400 mila persone (4 generazioni e tantissimi giovani che la scoprono per la prima volta), indice di gradimento massimo, presenza rilevante sui social network. Numero imprecisato di Premi, tra i quali il Kinéo Award ricevuto alla Mostra del Cinema di Venezia.