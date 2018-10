"Passerelle volanti: viaggio in una Genova sospesa": la mostra multimediale a Palazzo Grillo

Martedì 6 novembre, alle ore 17.45, a Palazzo Grillo in piazza delle Vigne 4, inaugura la mostra “Passerelle Volanti – Viaggio in una Genova sospesa” a cura di Matteo Orlandi, progetto vincitore della Call “Amate l’Architettura!” lanciata dalla Fondazione dell’Ordine degli Architetti. Visitabile dal 7 fino al 25 novembre, la mostra indaga la grande capacità progettuale di Genova nell’esplorare soluzioni sorprendenti cogliendo gli spunti di un territorio compresso tra mare e monti.

Le passerelle volanti di Genova sono protagoniste della mostra multimediale ospitata nelle prestigiose sale cinquecentesche di Palazzo Grillo e nel catalogo che la accompagna: un viaggio immersivo attraverso quei passaggi sospesi di mille forme e dimensioni che accompagnano gli spostamenti quotidiani degli abitanti di questa città. Si trovano ovunque, quasi invisibili a chi le percorre distrattamente tutti i giorni, ma sorprendenti per chi visita Genova per la prima volta. Le passerelle fanno di un tetto un’entrata secondaria, ampliano la casa in giardini annidati sui muri di contenimento, connettono spazi pubblici e privati in una rete infinita, e raccontano in modo inedito i legami di questa città senza vertigini.

Matteo Orlandi

Nato a Genova, completa la formazione di architettura tra Genova e Vienna dove inizia l’apprendistato in diversi studi seguendo progetti in Europa e Africa fino a diventare nel 2008 architetto del Renzo Piano Building Workshop. Svolge attività didattica e di ricerca presso le università di Genova, Vienna, Shenzhen, Shanghai. Attualmente è titolare dello studio MAO Matteo Orlandi Architetto a Genova ed è innamorato di questa città.

L’evento è a ingresso libero.