"Ci volete sottomesse, ci avrete ribelli": passeggiata e assemblea femminista

Il 10 novembre arriva anche a Genova la giornata di mobilitazione generale contro il disegno di legge Pillon in materia di divorzio, affidamento e mantenimento, con "Ci volete sottomesse, ci avrete ribelli". L'evento nasce in preparazione della manifestazione nazionale del 24 novembre a Roma.

Alle ore 15,30, assemblea cittadina con i Centri Antiviolenza ai Giardini Luzzati. A seguire, alle 17,30, "passeggiata femminista" per le vie del centro con partenza da piazza Matteotti e verso via San Lorenzo.

Evento organizzato da "Non una di meno" Genova, Centro Antiviolenza Mascherona, Centro per non Subire Violenza Onlus.