"Passeggiando con Charles Darwin" al Teatro della Tosse

Cosa racconterebbe di sé Charles Darwin? Quali scoperte, riflessioni e traguardi raggiunti vorrebbe celebrare il padre dell'evoluzionismo se fosse ancora in mezzo a noi? Perché la teoria dell'evoluzione per selezione naturale ha stravolto il nostro modo di osservare la natura? E come mai fu lui il primo a concepire tale visione? Sabato 27 ottobre alle ore 19 al Teatro della Tosse "Passeggiando con Charles Darwin" proverà a rispondere a tutte queste domande, con affascinanti e inedite curiosità sullo scienziato di Shrewsbury.

In questo spettacolo di e con Alfonso Lucifredi si indagheranno gli aspetti più umani del carattere di Darwin e gli interessi più insoliti, dalle ricerche meno conosciute a tutti quei piccoli passi che lo condussero a formulare la più importante teoria delle scienze della vita. Ma nessun uomo è un'isola, e meno che mai lo è uno scienziato: da Alexander von Humboldt a Georges Cuvier, da Gregor Mendel ad Alfred Russel Wallace, da Richard Dawkins a Stephen Jay Gould, incontreremo alcune delle grandi menti che lo influenzarono e, nondimeno, quelle che da lui vennero ispirate. In ultimo, scopriremo quali ripercussioni ebbero le sue idee, riuscendo persino a cambiare la nostra visione della natura e il ruolo dell'uomo al suo interno.

A condurre gli spettatori in questo visionario percorso, Alfonso Lucifredi, naturalista e giornalista scientifico, autore di A cosa pensava Darwin?, che, con l'aiuto di immagini e musiche originali, cercherà di guidarci tra i pensieri e le intuizioni di una delle più grandi menti degli ultimi secoli.

In collaborazione con Hoepli Editore.

Spettacolo consigliato ai bambini da 8 anni in su.