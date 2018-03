"Passaggi, sguardi sulla morte" al Teatro della Tosse

Avete presente quella persona che non viene mai invitata alle feste? Ecco, siamo sinceri, nessuno vorrebbe mai passare le proprie serate libere in compagnia della nostra innominabile amica, la morte. È proprio per questo motivo che abbiamo deciso di invitarla.

In esclusiva per voi, la morte si traveste e invade il palcoscenico, si mette a vostra disposizione e si mostra per quello che è attraverso le parole, i movimenti e le note di chi guardandola in faccia ha riconosciuto la sua umanità. Assistendo avrete la possibilità di puntare i vostri sguardi su di Lei; Sguardi sulla morte.Una rassegna teatrale per parlare della morte, senza imbarazzi né timori. Un argomento che spaventa, fa riflettere, divide, e suscita emozioni forti. Nata in collaborazione con l’associazione di volontariato Braccialetti Bianchi, che opera al San Martino e offre accompagnamento e sostegno ai malati terminali e alle loro famiglie, la rassegna ospiterà spettacoli che hanno per tema la morte raccontata con serietà e ironia.