Passaggi segreti da esplorare sulle orme del Capitano D'Albertis

Un castello curioso quanto il suo ideatore, il Capitano Enrico Alberto D'albertis, che compì tre giri del mondo tra ‘800 e ‘900, viaggiando per mare e per terra utilizzando i più svariati mezzi di trasporto, dalla nave al cavallo, dal treno al cammello, dalle barche a vela agli idrovolanti e raccogliendo nella sua dimora reperti archeologici, trofei coloniali e oggetti di ogni tipo.

Come di consueto in occasione di Castello Fuoriorario per le sere d'estate, giovedì 9 Agosto, alle ore 20 e alle 21, la Cooperativa Solidarietà e Lavoro propone la visita ai passaggi segreti del castello, fra salite sulle torri e discese nei sotterranei, che il Capitano fece costruire sia per sfuggire alle visite indesiderate o mandare velocemente messaggi, sia per recarsi fino al porto di Genova attraverso un passaggio che arrivava all'epoca fino ai truogoli di Santa Brigida, oggigiorno non più utilizzabile a seguito dello sviluppo urbanistico della città.

Info e prenotazioni: 010 2723820; biglietteriadalbertis@comune.genova.it

