Pasquetta in canoa ad Arenzano

Scogli bianchi, scogli neri: a Pasquetta il Kayak Club Arenzano esplora la costa da Cogoleto a Varazze in canoa.

Ritrovo ore 9,30 in località Arrestra: si tratta di una pagaiata per tutti coloro che abbiano già avuto una esperienza anche minima in canoa.

Pranzo al sacco in una delle calette e ritorno previsto per le 15. Attrezzatura fornita dal club.

Per info e prenotazioni tel. 3494354361 info@kayakclubarenzano.it