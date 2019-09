Party del Salone Nautico al Covo di Nord-Est e Covino

Il Covo di Nord Est e il Covino organizzano l'atteso Party dell'89esimo Salone Nautico. Ingresso 20 euro uomo e 15 euro donna, per gli espositori e le standiste del Salone Nautico ingresso omaggio ed eventuale sconto del 10% al Buongustaio.

Dalle ore 20 alle 24 possibilità di cenare nel ristorante e pizzeria gourmet del club, il Buongustaio. Per informazioni e prenotazioni: 0185286558 e 018529034. Sarà l'eclettico e istrionico pianobarista Tiby Fullin a sonorizzare con il suo live music show l'apertura della serata, per "scaldare" la sala in vista della discoteca, tutta da ballare, fra evergreen dance, successi house music e revival, da mezzanotte fino alle cinque del mattino.

I dj resident del Covo sono Danilo Quaranta, fra i dj di riferimento delle principali consolle genovesi, e Giovanni Carrara, per anni speaker storico di Radio Babboleo prima e Radio 19 poi, un odei nomi che ha fatto la storia del movimento dance in Liguria

