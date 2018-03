A Genova la Partita del Cuore per aiutare i bambini del Gaslini

Mercoledì 30 maggio 2018, allo stadio Luigi Ferraris di Genova, arriva la 27esima edizione della Partita del Cuore.

In campo, si sfideranno la Nazionale Cantanti e i Campioni del Sorriso, tra grandi artisti, sportivi, personalità nazionali e internazionali.

Lo scopo è sensibilizzare e raccogliere fondi da destinare all'ospedale Gaslini, in particolare per la ricerca in favore della lotta contro i tumori.

I biglietti si possono acquistare nelle ricevitorie della rete Listicket, sul sito internet www.listicket.com e tramite call center al numero 892101.

I prezzi variano da 10 a 20 euro in base ai settori e non prevedono ulteriori costi di prevendita.