La parte mancante: testimonianze su di un ponte che non c’è più

Un ponte che ora non c’è più. Una città che si è stretta su sé stessa e tirandosi su le maniche è ripartita, con lo spirito che contraddistingue i genovesi: la resilienza.

Il dramma del crollo, rimarrà scolpito nei nostri cuori, ma l’atto di nascita di un bambino genovese indicherà per sempre quel tratto autostradale come luogo dove una nuova vita ha lanciato un segnale premonitore di speranza.

Questi sono i sentimenti espressi nella rappresentazione teatrale “La parte mancante – Storie su di un ponte che non c’è più!” realizzato da “Sulle Ali della Fantasia” A.P.S., l’”Accademia della Fantasia UILT Liguria”, Alyat danza e con la partecipazione di Francesco Ciccotti, Robby Pensato e Martina Nuovo l

“La parte mancante…” liberamente ispirata alle testimonianze riportate sul libro “Il ponte silenzioso” a cura di Nadia Porfido e Valentino D’Amora. “…è quella crollata la vigilia di Ferragosto di un anno fa! È la cultura del guadagno, dell’interesse e dell’indifferenza! La parte mancante però è anche tanto solidarietà, tanta forza e tanta resilienza, quella degli eroi di tutti i giorni, ma quella di una intera città e della sua popolazione. La parte mancante siamo noi, che possiamo educare le persone del futuro a dare valore innanzitutto alla vita umana e a far cambiare questa società, dove i ponti ci devono portare ad incontrare le persone e non incontro a morti assurde!”

Questa manifestazione sarà come di consuetudine a scopo benefico e i proventi saranno devoluti ai progetti “Un villaggio per crescere”, “4G” e “Un nuovo Km 0,500”.

Appuntamento sabato 16 novembre alle ore 21 presso il teatro San Giovanni Battista di Genova Sestri Ponente e domenica 17 alle ore 16 al teatro Govi di Genova Bolzaneto.

Per ulteriori informazioni e prenotazioni potete scrivere alla nostra pagina oppure contattare il numero 3463773017.

Gallery