Le evoluzioni dei Parsons Dance al Politeama

Nata dal genio creativo dell’eclettico coreografo David Parsons e del light designer Howell Binkley, la Parsons Dance è tra le poche compagnie che, oltre ad essersi affermate sulla scena internazionale con successo sempre rinnovato, ha lasciato un segno nell’immaginario teatrale collettivo e ha creato coreografie divenute veri e propri “cult” della danza mondiale.

I loro show sono già andati in scena in più di 383 città, 22 paesi nei cinque continenti e nei più importanti teatri e festival in tutto il mondo. Quest'anno a Genova l'appuntamento è il 19 febbraio.

Sin dagli esordi, l’elevata preparazione atletica degli interpreti e la grande capacità di David Parsons di dare anima alla tecnica sono state gli elementi distintivi della compagnia.

Come ha scritto il New York Times: “I ballerini vengono scelti per il loro virtuosismo, energia e sex appeal, e attaccano il pubblico come un ciclone, una vera forza della natura”.