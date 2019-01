Psicoaperitivo a tema: "Le parole giuste"

Solo per questa settimana, stesso posto, la Passeggiata Librocaffè, stessa ora 18.30, l'incontro dello psico aperitivo si sposta al mercoledì.

L'argomento sarà il linguaggio. Le parole con cui creiamo narrazioni di ciò che viviamo, con cui ci rapportiamo agli altri e soprattutto a noi stessi. Il linguaggio per comunicare e il linguaggio per pensare. Le parole giuste sono quelle che utilizziamo per descrivere la nostra esperienza, in modo da renderla efficace, piacevole, vantaggiosa.