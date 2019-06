Park Volley: tutti a giocare a pallavolo nel parco di Arenzano

Domenica 9 giugno è prevista una festa per le famiglie nel verde e con la pallavolo nel parco di Arenzano.

Alla sua quindicesima edizione, il Park Volley di Arenzano, organizzato da Volare Volley con la partnership del Comune, cresce diventando un progetto educativo che attraverso il mondo dello sport ed il gioco ha l’intento di diffondere e valorizzare anche la sensibilità ambientale.

Lo sport di squadra, che già porta con se valori importanti quali l’aggregazione, il sacrificio e l’aiuto reciproco, è un veicolo efficace di esperienze.

Giocare e rispettare il Parco: l’educazione ambientale è un valore fondamentale, un valore che va divulgato soprattutto tra i più giovani che rappresentano le generazioni future.

Il Park Volley di Arenzano è un evento che vuole essere indimenticabile per tutti i bambini e per gli adulti: la pallavolo in uno splendido parco storico vicinissimo al mare, con alberi secolari, laghetti con anatre e cigni, giochi per bambini, una serra monumentale.

Mezza giornata pallavolo e mezza giornata libera per visitare il Santuario del Bambin di Praga oppure... per fare uno dei primi bagni al mare proprio a pochi metri dall’ingresso del Parco.