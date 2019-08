Parco in Festa: tre giornate nella natura a Santa Margherita Ligure

Dal 6 all'8 settembre 2019 arriva "Parco in Festa", tre giorni di festa per vivere le meraviglie e le attrazioni del Parco di Portofino e dell'Area Marina Protetta.

Trekking, kayak, laboratori didattici, escursioni in bici, sup, snorkeling, pranzi tradizionali, whalewatching, e molte altre attività per conoscere, in modo "green", le bellezze di Santa Margherita Ligure, Portofino e Camogli.

Molte delle attività sono inoltre gratuite grazie al contributo economico del Comune di Santa Margherita Ligure ed i fondi del Progetto Interreg Martittimo GIREPAM.

Il programma completo in allegato in fondo all'articolo.

